Шторм "Лидия" сформировался в районе побережья Мексики и вскоре может стать ураганом

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Сформировавшийся в Тихом океане недалеко от побережья Мексики тропический шторм "Лидия" набирает силу и в ближайшее время может достигнуть категории урагана. Об этом сообщил в среду Национальный центр по наблюдению за ураганами (США).
По его данным, шторм находится в 290 км к юго-востоку от штата Нижняя Калифорния (Мексика). Максимальная скорость ветра в пределах стихии сейчас составляет около 11 км/ч.
По данным центра, мексиканские власти должны быть готовы к ураганному ветру. Шторм подойдет к побережью Нижней Калифорнии в конце четверга. Специалисты считают, что шторм, скорее всего, усилится, и, "возможно, достигнет категории урагана до того, как пересечет береговую линию".