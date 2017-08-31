Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья

Происшествия
31 августа, 5:42 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 31, августа. /ТАСС

По данным МЧС, маршрут группы проходил по труднодоступному и малозаселенному району. Поиски начались после того, как туристы в указанное время не вышли на связь и не сели в поезд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. МЧС организовало поиски пропавшей в Забайкалье туристической группы из Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерского главка, в составе группы были шесть мужчин - они вышли на маршрут 3 августа, собираясь преодолеть почти 300 км.

"В группе шесть человек. Все они - мужчины, взрослые. 3 августа они вышли из забайкальского села Чара и намеревались преодолеть 296 км по северным территориям Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия: часть маршрута пройти пешком, часть - по рекам", - сказали в пресс-службе.

Финальной точкой маршрута должен был стать поселок Таксимо в Бурятии, где находится железнодорожная станция. Но 30 августа группа не вышла на связь, в назначенное время туристы не сели в поезд на указанной ими станции, а их телефоны оказались недоступны. Поскольку маршрут туристов проходит по труднодоступной местности, в Забайкалье из Иркутска направлен вертолет Ми-8 Красноярского авиацентра МЧС. В четверг вертолет со спасателями, проводниками и сотрудниками полиции начнет поиски группы.

Туристы пропали в самом северном районе Забайкальского края - Каларском, его рельеф отличает чередование высоких хребтов - Удоканского, Кодарского. Этот района слабо заселен - там проживают около 8 тыс. человек, причем большинство из них живут в селе Чара и расположенном неподалеку поселке Новая Чара.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
В результате стрельбы в центре Москвы ранен один человек
3
Россия и Катар намерены наращивать многоплановое двустороннее сотрудничество
4
Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes
5
Представитель ОБСЕ написал письмо Климкину с осуждением выдворения журналистов с Украины
6
Арбитраж Башкирии объяснил мотивы решения по иску "Роснефти" к АФК "Система"
7
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама