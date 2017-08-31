Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья

ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. МЧС организовало поиски пропавшей в Забайкалье туристической группы из Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерского главка, в составе группы были шесть мужчин - они вышли на маршрут 3 августа, собираясь преодолеть почти 300 км.

"В группе шесть человек. Все они - мужчины, взрослые. 3 августа они вышли из забайкальского села Чара и намеревались преодолеть 296 км по северным территориям Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия: часть маршрута пройти пешком, часть - по рекам", - сказали в пресс-службе.

Финальной точкой маршрута должен был стать поселок Таксимо в Бурятии, где находится железнодорожная станция. Но 30 августа группа не вышла на связь, в назначенное время туристы не сели в поезд на указанной ими станции, а их телефоны оказались недоступны. Поскольку маршрут туристов проходит по труднодоступной местности, в Забайкалье из Иркутска направлен вертолет Ми-8 Красноярского авиацентра МЧС. В четверг вертолет со спасателями, проводниками и сотрудниками полиции начнет поиски группы.

Туристы пропали в самом северном районе Забайкальского края - Каларском, его рельеф отличает чередование высоких хребтов - Удоканского, Кодарского. Этот района слабо заселен - там проживают около 8 тыс. человек, причем большинство из них живут в селе Чара и расположенном неподалеку поселке Новая Чара.