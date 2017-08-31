На заседание суда по делу Хорошавина в очередной раз вызвали скорую помощь

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Скорая помощь вновь была вызвана экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его бывшему помощнику Андрею Икрамову, уголовное дело в отношении которых рассматривает суд Южно-Сахалинска. Об этом ТАСС сообщила адвокат экс-губернатора Ольга Артюхова.

"Сегодня из-за высокого давления у Хорошавина и его бывшего помощника Андрея Икрамова была вызвана бригада скорой помощи. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь в приемном покое городской больницы. Суд, несмотря на плохое самочувствие подсудимых, объявил перерыв до 14:30 местного времени (06:30 мск)", - сказала собеседница агентства.

С 20 июля заседания суда из-за плохого самочувствия обвиняемых неоднократно переносились. В начале августа в суд дважды вызвали скорую помощь.