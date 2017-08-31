В Техасе из-за циклона "Харви" произошла утечка около 700 баррелей нефти

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Утечка около 700 баррелей нефти зафиксирована в нескольких резервуарах в штате Техас, пострадавшем от крупных наводнений, вызванных циклоном "Харви". Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).
По его данным, в результате наводнений близ города Хоухайм (округ Де-Витт) опрокинулись два резервуара для хранения нефтепродуктов. Они принадлежат нефтегазовой компании Burlington Resources, являющейся подразделением ConocoPhillips.
В результате из одного из них вылилось 385 баррелей (более 61 тыс. литров) нефти, из второго - более 310 баррелей (около 50 тыс. литров) сырья. Пока неизвестно, удалось ли собрать вытекшую нефть, отмечает AP.
Сформировавшийся в Мексиканском заливе ураган четвертой категории "Харви" обрушился на Техас в ночь на субботу. Впоследствии он ослаб до категории шторма, затем - до так называемой тропической депрессии. Сейчас атмосферное явление достигло штата Луизиана и продолжает перемещаться вглубь континента.
Власти затрудняются назвать точное число погибших в результате удара стихии. Согласно сообщениям СМИ, жертвами "Харви" на данный момент стали от 30 до 40 человек.