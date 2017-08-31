В результате столкновения двух судов в Южной Корее погибли два человека

Улицу в Москве назовут в честь режиссера Эльдара РязановаОбщество 31 августа, 7:31
Макарова обыграла Возняцки во втором круге US OpenСпорт 31 августа, 7:16
В Екатеринбург вернется скрипка XVIII века, переданная Дмитрию Когану уральским меценатомНовости Урала 31 августа, 7:00
В Южной Корее заявили, что КНДР может создать МБР с ядерной боеголовкой в 2018 годуМеждународная панорама 31 августа, 6:54
В США правозащитники выступили в поддержку выдворенной с Украины российской журналисткиМеждународная панорама 31 августа, 6:35
До 22 градусов тепла ожидается в столичном регионе в последний день летаМосква 31 августа, 6:11
Шарапова сказала, что ей нужно еще немного времени для обретения былой формыСпорт 31 августа, 5:16
"Гремио" объявил о переходе футболиста Педро Роши в "Спартак"Спорт 31 августа, 4:33
Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн в фонд помощи пострадавшим от шторма "Харви"Общество 31 августа, 4:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и еще один пропал без вести в результате столкновения в Японском море рыболовной лодки с баржей. Как сообщила в четверг Береговая охрана Республики Корея, инцидент произошел в акватории портового города Пхохан.
"На входе в порт рыболовецкая шхуна врезалась в буксируемую баржу и затонула. Два рыбака погибли, ведутся поиски еще одного человека, находившегося на судне", - отмечается в сообщении.
В поисковой операции принимают участие 19 судов и два вертолета. Ведется расследование инцидента.
Ранее в том же районе перевернулось рыболовецкое судно, погибли шесть человек.