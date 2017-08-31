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В результате столкновения двух судов в Южной Корее погибли два человека

Происшествия
31 августа, 7:02 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 31, августа. /ТАСС

Еще один человек считается пропавшим без вести

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СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и еще один пропал без вести в результате столкновения в Японском море рыболовной лодки с баржей. Как сообщила в четверг Береговая охрана Республики Корея, инцидент произошел в акватории портового города Пхохан.

"На входе в порт рыболовецкая шхуна врезалась в буксируемую баржу и затонула. Два рыбака погибли, ведутся поиски еще одного человека, находившегося на судне", - отмечается в сообщении.

В поисковой операции принимают участие 19 судов и два вертолета. Ведется расследование инцидента.

Ранее в том же районе перевернулось рыболовецкое судно, погибли шесть человек.

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