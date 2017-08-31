СМИ: взрыв произошел на пути следования пассажирского автобуса в Измире

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ТАСС, 31 августа. Взрыв произошел в четверг на пути следования служебного пассажирского автобуса в городе Измир (запад Турции). Об этом сообщает агентство Dogan.
Инцидент произошел в уезде Буджа около 07:40 (время совпадает с московским).
По информации агентства, причиной взрыва могла стать заложенная на пути следования автобуса бомба.
Изначально сообщалось, что взрыв прогремел внутри автобуса. По уточненным данным, взрывное устройство находилось в непосредственной близости от него - в мусорном контейнере у дороги. Когда транспорт поравнялся с контейнером, бомба сдетонировала. В момент взрыва в салоне автобуса находилось мало людей.
Данные о возможных пострадавших и жертвах не поступали.
На месте происшествия работают сотрудники сил безопасности и медики. Полиция оцепила район взрыва, начаты оперативно-следственные мероприятия.