СМИ: взрыв произошел на пути следования пассажирского автобуса в Измире

ТАСС, 31 августа. Взрыв произошел в четверг на пути следования служебного пассажирского автобуса в городе Измир (запад Турции). Об этом сообщает агентство Dogan.

Инцидент произошел в уезде Буджа около 07:40 (время совпадает с московским).

По информации агентства, причиной взрыва могла стать заложенная на пути следования автобуса бомба.

Изначально сообщалось, что взрыв прогремел внутри автобуса. По уточненным данным, взрывное устройство находилось в непосредственной близости от него - в мусорном контейнере у дороги. Когда транспорт поравнялся с контейнером, бомба сдетонировала. В момент взрыва в салоне автобуса находилось мало людей.

Данные о возможных пострадавших и жертвах не поступали.

На месте происшествия работают сотрудники сил безопасности и медики. Полиция оцепила район взрыва, начаты оперативно-следственные мероприятия.