СМИ: шесть человек получили ранения в результате взрыва в Измире

Партию первого в России электронного учебника для слепых отправили в школу-интернат ХМАОНовости Урала 31 августа, 9:35
СМИ: менее 23% билетов продано на Олимпийские игры в ПхенчханеСпорт 31 августа, 9:35
Российский боксер Липинец может в ноябре провести бой за вакантный титул IBFСпорт 31 августа, 9:22
Ученые ищут баланс между аквакультурой и традиционным рыболовством на Дальнем ВостокеВ стране 31 августа, 9:15
Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано на побережье БайкалаСибирь 31 августа, 9:13
Кремлев: AIBA управляет временная администрация во главе с ФалчинеллиСпорт 31 августа, 9:07
Пострадавшую в ДТП на Кипре жительницу Челябинска доставили в РФНовости Урала 31 августа, 9:06
Умерла народная артистка России Людмила РюминаКультура 31 августа, 9:03
Бразилия без Руссефф: что изменилось за год после импичментаМеждународная панорама 31 августа, 9:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 31 августа. /ТАСС/. Шесть человек получили ранения в четверг в результате взрыва в Измире. Об этом сообщает телеканал Haber Turk.
Инцидент произошел в уезде Буджа около 07:40 (время совпадает с московским). Взрывное устройство, которое находилось в мусорном контейнере, было приведено в действие, когда в непосредственной близости проезжал тюремный автобус.
На месте происшествия работают сотрудники сил безопасности и медики. Полиция оцепила район взрыва, начаты оперативно-следственные мероприятия.