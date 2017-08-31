СМИ: шесть человек получили ранения в результате взрыва в Измире

АНКАРА, 31 августа. /ТАСС/. Шесть человек получили ранения в четверг в результате взрыва в Измире. Об этом сообщает телеканал Haber Turk.

Инцидент произошел в уезде Буджа около 07:40 (время совпадает с московским). Взрывное устройство, которое находилось в мусорном контейнере, было приведено в действие, когда в непосредственной близости проезжал тюремный автобус.

На месте происшествия работают сотрудники сил безопасности и медики. Полиция оцепила район взрыва, начаты оперативно-следственные мероприятия.