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СМИ: шесть человек получили ранения в результате взрыва в Измире

Происшествия
31 августа, 9:18 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 31, августа. /ТАСС

Взрывное устройство, которое находилось в мусорном контейнере, было приведено в действие, когда поблизости проезжал тюремный автобус

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АНКАРА, 31 августа. /ТАСС/. Шесть человек получили ранения в четверг в результате взрыва в Измире. Об этом сообщает телеканал Haber Turk.

Инцидент произошел в уезде Буджа около 07:40 (время совпадает с московским). Взрывное устройство, которое находилось в мусорном контейнере, было приведено в действие, когда в непосредственной близости проезжал тюремный автобус.

На месте происшествия работают сотрудники сил безопасности и медики. Полиция оцепила район взрыва, начаты оперативно-следственные мероприятия.

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