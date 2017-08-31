Журналистка Анна Курбатова прибудет в Москву вечером 31 августа

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Высланная с Украины журналистка Первого канала Анна Курбатова находится в безопасности, уже вечером в четверг она вернется в Москву. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

"Корреспондент Первого канала Анна Курбатова, которую накануне похитили в Киеве, в безопасности и скоро вернется домой, уже вечером мы будем встречать ее в редакции", - говорится в сообщении.

Вечером 30 августа журналистка была выдворена с территории Украины с запретом въезда на три года и находилась на пограничном пункте "Новые Юрковичи" в Брянской области.

В среду российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позднее стало известно, что ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины, так как, по их словам, сюжеты Курбатовой якобы "вредили национальным интересам".

Накануне задержания Курбатова подготовила репортаж о гонениях на журналистов в стране, а за несколько дней до этого на Первом канале вышел ее сюжет о военном параде в День независимости. В нем журналистка назвала парад "маршем зависимости", а дату - "грустным праздником". Киев, по ее мнению, вернулся "в лихие 90-е", а Украина "полностью зависима от Америки и Европы".