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Двое рабочих госпитализированы после падения с шестого этажа на севере Москвы

Происшествия
31 августа, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Обстоятельства происшествия устанавливаются

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Двое рабочих выжили после падения с шестого этажа на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"По адресу: Дмитровское шоссе, дом 107, упали двое рабочих, ориентировочно с уровня шестого этажа. Оба пострадавших госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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