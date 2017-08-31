Двое рабочих госпитализированы после падения с шестого этажа на севере Москвы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Двое рабочих выжили после падения с шестого этажа на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"По адресу: Дмитровское шоссе, дом 107, упали двое рабочих, ориентировочно с уровня шестого этажа. Оба пострадавших госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.