Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы в результате ночного ДТП на Невском проспекте в Петербурге. Об этом сообщили в четверг в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, по неустановленным причинам выезжает на тротуар и совершает наезд на четырех пешеходов. В результате ДТП все пешеходы получили средний вред здоровью", - сообщает полиция. Инцидент произошел около 1:20 мск у дома 28 по Невскому проспекту.

По факту происшествия проводится проверка.