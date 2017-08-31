Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы в результате ночного ДТП на Невском проспекте в Петербурге. Об этом сообщили в четверг в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"Водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, по неустановленным причинам выезжает на тротуар и совершает наезд на четырех пешеходов. В результате ДТП все пешеходы получили средний вред здоровью", - сообщает полиция. Инцидент произошел около 1:20 мск у дома 28 по Невскому проспекту.
По факту происшествия проводится проверка.