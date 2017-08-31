Вьетнам передал российскому бюро Интерпола находившуюся в розыске гражданку РФ

ХАНОЙ, 31 августа. /ТАСС/. Представители вьетнамского бюро Интерпола передали в четверг российским коллегам гражданку РФ Екатерину Беринг, находившуюся в международном розыске за преступления, связанные с наркотиками. Об этом ТАСС сообщили в Генеральном консульстве РФ в городе Хошимин, где состоялась передача задержанной.

"Екатерина Беринг передана прибывшим в Хошимин представителям российского бюро Интерпола, в сопровождении которых она вылетела в РФ", - отметили в диппредставительстве.

47-летняя Беринг была арестована в июле этого года в курортном городе Нячанг на юге Вьетнама, где, как установила полиция, она скрывалась с конца 2014 года. Женщина почти три года проработала в спа-салоне местного четырехзвездного отеля, прежде чем ее обнаружили правоохранительные органы.

Согласно данным Интерпола, в сентябре 2013 года российская полиция обезвредила сеть наркоторговцев, которую возглавлял супруг Беринг. Екатерине также были предъявлены обвинения в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, транспортировке, пересылке или продаже наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере. Однако ей удалось уклониться от задержания и покинуть пределы РФ.