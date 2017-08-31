МВД России задержало подозреваемых в краже антикварной "шашки Надир-шаха"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в хищении антикварных изделий из здания музея Кубачинского художественного комбината в Дагестане. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, в общей сложности было похищено более 100 изделий, в том числе "шашка Надир-шаха" стоимостью €1 млн.

"В июне текущего года злоумышленники, проникнув в здание музея, похитили более 100 антикварных изделий - вазы, ювелирные изделия, а также восемь шашек. Стоит отметить, что среди похищенного злоумышленниками оказалась "шашка Надир-шаха". По оценкам специалистов, эта шашка представляет особую историческую и культурную ценность. Приблизительная ее стоимость может составлять более €1 млн", - сказала она.