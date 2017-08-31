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Три человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье

Происшествия
31 августа, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Состояние пострадавших уточняется

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье, в результате аварии пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На трассе М-4 "Дон" автобус наехал на стоящий грузовик. По предварительным данным, пострадали трое", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии и состояние пострадавших уточняются.

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