Три человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье, в результате аварии пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"На трассе М-4 "Дон" автобус наехал на стоящий грузовик. По предварительным данным, пострадали трое", - сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии и состояние пострадавших уточняются.