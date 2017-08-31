Три человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье, в результате аварии пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На трассе М-4 "Дон" автобус наехал на стоящий грузовик. По предварительным данным, пострадали трое", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии и состояние пострадавших уточняются.