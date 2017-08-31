Водителя, сбившего певицу Линду в Москве, наказали за езду без прав

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские наказали водителя, сбившего певицу Линду и еще одного человека на Каретном Ряду в Москве, за езду без прав, в отношении него составлены и другие административные протоколы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"В отношении водителя, допустившего 30 августа наезд на двух пешеходов на улице Каретный Ряд на нерегулируемом пешеходном переходе, сотрудниками Госавтоинспекции составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием") и ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения"), - сказал собеседник агентства.