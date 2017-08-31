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В Петербурге забросали бутылками здание, где находится студия режиссера Учителя

Происшествия
31 августа, 12:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, августа. /ТАСС

В региональном ГУ МЧС сообщили о небольшом возгорании по этому адресу, которое было потушено за 10 минут

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Здание в Санкт-Петербурге, где находятся студия "Лендок" и офис студии "Рок" режиссера Алексея Учителя, в ночь на четверг забросали бутылками, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города.

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"Около 03:30 (мск) неизвестные бросили в окна здания по Крюкову каналу, 12 несколько бутылок. Пожара, вроде, не было, но в МЧС говорят, что возгорание имело место быть. Полиция проводит проверку по факту произошедшего", - сказал источник.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области официально пока не комментирует эту информацию.

В ГУ МЧС по городу сообщили о небольшом возгорании по этому адресу. Информация о пожаре на набережной Крюкова канала поступила в 03:26 мск. В 03:34 мск спасатели прибыли на место, горел подоконник на первом этаже. "Он был потушен за 10 минут, сейчас работают дознаватели, которые выясняют причину пожара", - сказал собеседник агентства.

По словам директора студии "Лендок" Алексея Тельнова, в окно Белого зала попала бутылка с зажигательной смесью. "Это помещение используется для кинопоказов, конференций, концертов. Разбито окно, горел подоконник, чудом удалось избежать большого пожара благодаря тому, что с внутренней стороны окно заложено кирпичом", - сказал он ТАСС.

Он подчеркнул, что считает "это безобразие беспрецедентным" и напишет заявление в прокуратуру по данному инциденту. "Никогда ничего подобного ни на студии документальных фильмов, ни на "Лендоке", как она сейчас называется, не случалось. Никаких других мотивов кроме реакции на создание Алексеем Учителем фильма "Матильда" не придумаешь. Хотя его студия "Рок" находится совсем не там, куда кидали бутылки", - добавил он.

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Учитель, Алексей Ефимович
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