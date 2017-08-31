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Источник: в Якутии задержали чиновника, у которого при обыске нашли марихуану

Происшествия
31 августа, 12:52 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 31, августа. /ТАСС

Согласно результатам экспертизы, в момент задержания мужчина также находился под действием наркотика

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ЯКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Мирнинского района Якутии задержали местного чиновника, у которого при обыске обнаружили пакетик с марихуаной. Кроме того, согласно результатам экспертизы, в момент задержания мужчина также находился под действием наркотика, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

Местные СМИ сообщают, что задержанный - заместитель главы администрации города Мирного Алексей Кузниченко, курирующий социальный блок.

"На данный момент проводится процессуальная проверка в отношении должностного лица, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических веществ. Чиновник был задержан по дороге на работу две недели назад. На данный момент гражданин уже уволен из муниципальной службы", - отметил источник.

При личном обыске у чиновника изъяли полиэтиленовый пакетик, внутри которого, согласно заключению химической экспертизы, оказалась марихуана. Вес найденного наркотика не уточняется. Проведенное в день задержания медицинское освидетельствование установило, что задержанный был под действием марихуаны.

Согласно постановлению правительства РФ от 2012 года об утверждении размеров наркотических средств, более 6 грамм марихуаны признано особо крупным размером и за его хранение и распространение предусмотрена уголовная ответственность, менее 6 грамм - административная ответственность.

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