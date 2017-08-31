Суд в Петербурге отказался освободить из-под ареста Вячеслава Дацика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга в четверг оставил под арестом Вячеслава Дацика, известного по боям без правил как Рыжий Тарзан, которого обвиняют в нападении на подпольный публичный дом в мае 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в аппарате суда.

"Рассматривающий дело судья Юрий Гершевский отказал в удовлетворении ходатайства Дацика об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест или залог", - сообщили в суде.

Процесс по делу Дацика начался в июле, сегодняшнее заседание в очередной раз было отложено из-за неявки части потерпевших. Следующее должно состояться 7 сентября.

Против Дацика в суде выдвинуты обвинения по статьям УК РФ 162 ("Разбой"), 139 ("Нарушение неприкосновенности жилища") и 116 ("Побои"). По версии следствия, ночью 18 мая 2016 года Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал проституток и их клиентов голыми на улицу и отвел в полицию. По данным СК, подобные действия он пытался повторить в соседнем Петроградском районе, но при этом принял за проститутку одну из постоялиц мини-отеля. С мая 2016 года Дацик находится под арестом.

История Рыжего Тарзана

Участника боев без правил Рыжего Тарзана, спортивная карьера которого не задалась, в первый раз задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд, признав его невменяемым, назначил ему лечение в Дружносельской психиатрической больнице в Санкт-Петербурге.

В 2010 году Дацик прославился на всю страну, сбежав из психбольницы в Норвегию, где с оружием сдался властям королевства и попросил политического убежища. В декабре того же года окружной суд Осло приговорил россиянина к восьми месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, однако уже в марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.

После передачи на российско-финской границе Дацика арестовали в рамках расследования разбойного нападения на салон сотовой связи, которое он совершил после побега из больницы. В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, он освободился весной 2016 года.