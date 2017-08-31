Сотрудник московской полиции похитил коммерсанта под предлогом возвращения долга

Армавирский машиностроительный завод презентовал изотермический вагон на выставке в МосквеНовости партнеров 31 августа, 14:12
Ученые установили зависимость интенсивности ветров в атмосфере Венеры от широтКосмос 31 августа, 14:12
На Камчатке разработают программу по сохранению краснокнижных птицНовости партнеров 31 августа, 14:03
Крамник поднялся на третье место в рейтинге FIDE, Карякин - 11-йСпорт 31 августа, 13:57
Первое сентября в Москве будет теплым и солнечнымМосква 31 августа, 13:43
Фернандес: футболисты ЦСКА концентрируются на победу в каждой игре, это задача командыСпорт 31 августа, 13:42
Футболист Фернандес заявил, что он горд представлять сборную РоссииСпорт 31 августа, 13:35
Футболист "Уфы" Стоцкий заявил, что из СМИ узнал об интересе к себе со стороны ЦСКАСпорт 31 августа, 13:34
Федерация футбола Крыма не обсуждает вопрос участия сборной региона в официальных матчахСпорт 31 августа, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Невозвращенный долг мог стать причиной похищения коммерсанта московским полицейским и его сообщниками, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ.
"В ходе следствия установлено, что в период до 27 июня 2017 года, трое мужчин вступили между собой и иными неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на похищение предпринимателя, 1976 года рождения, с целью получения от последнего денежных средств под предлогом возвращения долга", - сообщили в пресс-службе.
Следствие установило причастность к похищению оперуполномоченного группы оперативно-розыскной информации отдела МВД России по Головинскому району Москвы. Полицейский вместе с сообщниками 27 июня на автостоянке около нежилого здания в районе Комсомольской площади напали на предпринимателя и насильно усадили его в автомобиль, на котором перевезли в заранее обусловленное место, где удерживали с целью последующего требования выкупа как условия освобождения.
31 августа полицейский был задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору").
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что сотрудник полиции, причастный к похищению, будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд его руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.