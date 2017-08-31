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Сотрудник московской полиции похитил коммерсанта под предлогом возвращения долга

Происшествия
31 августа, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Полицейский и его сообщники 27 июня на автостоянке в центре города напали на предпринимателя и насильно усадили в автомобиль, после удерживали его с целью последующего требования выкупа

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Невозвращенный долг мог стать причиной похищения коммерсанта московским полицейским и его сообщниками, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ.

"В ходе следствия установлено, что в период до 27 июня 2017 года, трое мужчин вступили между собой и иными неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на похищение предпринимателя, 1976 года рождения, с целью получения от последнего денежных средств под предлогом возвращения долга", - сообщили в пресс-службе.

Следствие установило причастность к похищению оперуполномоченного группы оперативно-розыскной информации отдела МВД России по Головинскому району Москвы. Полицейский вместе с сообщниками 27 июня на автостоянке около нежилого здания в районе Комсомольской площади напали на предпринимателя и насильно усадили его в автомобиль, на котором перевезли в заранее обусловленное место, где удерживали с целью последующего требования выкупа как условия освобождения.

31 августа полицейский был задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору").

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что сотрудник полиции, причастный к похищению, будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд его руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

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