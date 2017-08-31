Российский турист погиб в результате падения с балкона в Турции

Армавирский машиностроительный завод презентовал изотермический вагон на выставке в МосквеНовости партнеров 31 августа, 14:12
Ученые установили зависимость интенсивности ветров в атмосфере Венеры от широтКосмос 31 августа, 14:12
На Камчатке разработают программу по сохранению краснокнижных птицНовости партнеров 31 августа, 14:03
Крамник поднялся на третье место в рейтинге FIDE, Карякин - 11-йСпорт 31 августа, 13:57
Первое сентября в Москве будет теплым и солнечнымМосква 31 августа, 13:43
Фернандес: футболисты ЦСКА концентрируются на победу в каждой игре, это задача командыСпорт 31 августа, 13:42
Футболист Фернандес заявил, что он горд представлять сборную РоссииСпорт 31 августа, 13:35
Футболист "Уфы" Стоцкий заявил, что из СМИ узнал об интересе к себе со стороны ЦСКАСпорт 31 августа, 13:34
Федерация футбола Крыма не обсуждает вопрос участия сборной региона в официальных матчахСпорт 31 августа, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российский турист погиб при падении с балкона на одном из турецких курортов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в генконсульстве РФ в Анталье.
"Отдыхающий в городе Сиде в провинции Анталья турист из России выпал с балкона четвертого этажа 29 августа. По предварительным данным, причиной несчастного случая могло стать алкогольное опьянение", - сказал собеседник агентства.
В российской дипмиссии также подчеркнули, что "находятся в контакте с вдовой погибшего и ждут подробностей о случившемся от турецких правоохранительных органов".