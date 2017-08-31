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Российский турист погиб в результате падения с балкона в Турции

Происшествия
31 августа, 14:14 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Причиной инцидента могло стать алкогольное опьянение

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АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российский турист погиб при падении с балкона на одном из турецких курортов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в генконсульстве РФ в Анталье.

"Отдыхающий в городе Сиде в провинции Анталья турист из России выпал с балкона четвертого этажа 29 августа. По предварительным данным, причиной несчастного случая могло стать алкогольное опьянение", - сказал собеседник агентства.

В российской дипмиссии также подчеркнули, что "находятся в контакте с вдовой погибшего и ждут подробностей о случившемся от турецких правоохранительных органов".

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