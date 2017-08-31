Российский турист погиб в результате падения с балкона в Турции

АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российский турист погиб при падении с балкона на одном из турецких курортов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в генконсульстве РФ в Анталье.

"Отдыхающий в городе Сиде в провинции Анталья турист из России выпал с балкона четвертого этажа 29 августа. По предварительным данным, причиной несчастного случая могло стать алкогольное опьянение", - сказал собеседник агентства.

В российской дипмиссии также подчеркнули, что "находятся в контакте с вдовой погибшего и ждут подробностей о случившемся от турецких правоохранительных органов".