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Суд смягчил приговор бывшему зампреду правительства Ивановской области

Происшествия
31 августа, 14:30 UTC+3 ТАСС

Ранее Андрей Кабанов был осужден за получение взятки в размере 8 млн рублей

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ТАСС, 31 августа. Ивановский областной суд смягчил наказание бывшему заместителю председателя правительства Ивановской области Андрею Кабанову до шести лет и трех месяцев лишения свободы, сообщила в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле 2017 года Ленинский районный суд города Иванова признал Кабанова виновным в получении взяток и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 30 млн рублей.

"Судебная коллегия посчитала совокупность смягчающих обстоятельств исключительными и применила положения статьи УК РФ "Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление", снизив окончательное наказание в части лишения свободы до шести лет и трех месяцев. В остальной части суд второй инстанции согласился с выводами Ленинского районного суда города Иванова", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в августе 2015 года региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Кабанова по подозрению в получении взятки в 8 млн рублей. По версии следствия, он получал деньги с мая 2014 года по январь 2015 года от председателя областного комитета по лесному хозяйству Александра Жукова за покровительство по службе. Преступление выявлено в ходе расследования дела о незаконной рубке леса в регионе на 64 млн рублей.

В августе 2015 года глава Ивановской области Павел Коньков объявил об отставке Кабанова. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере и в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.

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