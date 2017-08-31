Табаков надеется, что Серебренников поставит на сцене МХТ еще немало спектаклей

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков надеется, что его коллега, худрук театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников поставит еще немало спектаклей.
Об этом Табаков заявил на сборе труппы перед открытием 120-го сезона.
"Надеюсь, что Кирилл [Серебренников] поставит на этой сцене еще немало спектаклей, хороших спектаклей", - отметил худрук МХТ.
Серебренникову предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Режиссер помещен под домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей.