Прокурор 5 сентября попросит наказания для мужчины, захватившего заложников в "Ситибанке"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Гособвинение 5 сентября попросит наказания для предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил юрист коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры", представляющий интересы подсудимого, адвокат Станислав Мальцев.

"Московский окружной военный суд на вторник, 5 сентября в 11:00 мск, назначил по делу прения сторон, в ходе которых прокурор попросит наказания для моего подзащитного, а суд проведет его допрос и выслушает последнее слово Петросяна", - сказал защитник.

Военный суд 16 августа приступил к слушаниям уголовного дела в отношении Петросяна, который обвиняется по ч. 2 ст. 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и ч. 1 ст. 205 ("Угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения") УК РФ. Подсудимый частично признал вину. В отношении него от одного из потерпевших заявлен гражданский о компенсации морального ущерба на сумму 50 тысяч рублей.

Согласно результатам стационарной психолого- психиатрической экспертизы, проведенной в Институте имени В. П. Сербского, Петросян признан вменяемым, однако у него выявлено истерическое расстройство, относящееся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту.

По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве, удерживал там четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.