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Уровень Тибра опустился до исторического минимума из-за засухи

Происшествия
31 августа, 15:12 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

По мнению экологов, понижение уровня воды несет серьезную угрозу экосистеме не только в черте Рима, но и вдоль всего русла реки

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РИМ, 31 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Уровень воды в Тибре опустился до исторического минимума из-за засухи, вызванной знойным летом и отсутствием осадков. Как сообщила в среду служба, которая осуществляет мониторинг реки, на чьих берегах стоит Рим, уровень воды в ней вдвое ниже нормы.

Специалисты зафиксировали исторический минимум на уровне 4,75 м, тогда как обычно этот показатель не опускается ниже 10 м. Экологи говорят о серьезной угрозе экосистеме не только в черте итальянской столицы, но и вдоль всего русла Тибра, который берет свои истоки на границе областей Тоскана, Эмилья-Романья и Марке и протекает по Умбрии и Лацио.

Согласно данным национальной метеорологической службы, начиная с декабря 2016 года в Италии осадков выпало на 47 млрд куб. м меньше по сравнению со средней нормой за тридцатилетний период - с 1981 по 2010 годы. По мнению специалистов, нынешняя засуха, которая коснулась почти всех итальянских областей, стала следствием не только продолжительного отсутствия дождей и повышенных температур, но и значительного дефицита осадков в предыдущие сезоны. "Несмотря на обильные снегопады минувшей зимой в ряде районов, дефицит осадков составил не менее 13 млрд куб. м. В последовавший весенний период нехватка осадков составила 20 млрд куб. м", - говорится в докладе службы.

Засушливое лето привело к большим убыткам в итальянском сельском хозяйстве, а также разорительным пожарам. Некоторые районы столкнулись с проблемой нехватки питьевой воды. Так, в Риме служба водоснабжения намеревается сократить подачу воды в ночные часы в случае, если в ближайшие дни не пройдет дождь.

Обмелели и другие естественные водоемы, такие как знаменитые северные озера - Лаго-Маджоре, Гарда, Комо. На несколько метров отошла береговая линия озера Браччано под Римом. Из-за жары в северной области Венето сбор урожая на знаменитых виноградниках начался почти на месяц раньше обычного. В результате, как говорят производители, винограда будет на 40% меньше. Однако его качество благодаря продолжительной жаре - превосходное, а значит, вино 2017 года будет особенно ценным.

Специалисты предупреждают, что засушливые сезоны будут все чаще повторяться на Апеннинах, тогда как дожди приобретут тропический характер. Причинами этого феномена экологи называют климатические изменения.

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