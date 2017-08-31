ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала в Московском регионе двух выходцев из Центральной Азии, которые готовили теракты в местах массового нахождения людей 1 сентября: один планировал нападения с холодным оружием, второй хотел устроить самоподрыв.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности на территории города Москвы и Московской области выявлена и пресечена преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября этого года", - говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС.

По информации ФСБ, один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из главных исламских праздников Курбан-байрамом, разместил в интернете видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). "В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам. После этого новоиспеченный член МТО ИГ планировал совершить нападения на гражданских лиц с использованием холодного оружия. В его телефоне обнаружены контакты с вербовщиками данной организации и инструкции по планируемому преступлению", - рассказали в ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что по месту проживания второго задержанного, также являющегося членом ИГ, обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления. "Он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв", - отметили в ФСБ, добавив, что задержанный готовил взрыв по указанию "Исламского государства".

Следственным подразделением ФСБ рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Участие в деятельности террористической организации", "Незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств".