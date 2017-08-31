Прокурор просит пять лет условно для похитившей младенца из больницы Дедовска женщины

ИСТРА /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Гособвинение просит пять лет условно для жительницы Подмосковья Елены Спаховой, похитившей в 2014 году из Дедовской больницы оставленного там матерью ребенка. Об этом заявил прокурор в Истринском суде Московской области, где в четверг проходят прения сторон по уголовному делу.

"17 июня 2014 года, находясь в детском отделении больницы, из двух детей Спахова выбрала и похитила ребенка мужского пола, так как родным сказала, что родила мальчика. Вместе с тем ее признательные показания не являлись самооговором, а действительно помогли следствию в установлении истины. С учетом данных обстоятельств прошу признать Спахову виновной в инкриминируемом преступлении и назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", - сказал он.

По словам прокурора, отсутствие у Спаховой корыстных действий не является оправданием. "Ребенок был похищен для того, чтобы его воспитывать. Любая женщина обладает материнским инстинктом, что также присуще Спаховой, однако она совершила противоправные действия", - подчеркнул гособвинитель, добавив, что вопрос об усыновлении ребенка был решен до его похищения.

Кроме того, в ходе прений прокурор отметил, что похищение ребенка привело к закреплению отношений Спаховой с ее будущим супругом. "Похищение было в июне, а в июле она заключила брак", - резюмировал он.