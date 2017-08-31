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Режиссер Константин Богомолов выступает против митингов в поддержку Серебренникова

Происшествия
31 августа, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

По его словам, "кликушеские призывы проводить забастовки" только вредят

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Режиссер Константин Богомолов считает неправильным проводить митинги в поддержку художественного руководителя театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова, который помещен под домашний арест, подобные вещи только ему вредят. Об этом Богомолов сказал журналистам после сбора труппы в МХТ имени Чехова, где открывается очередной, 120-й сезон.

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По его словам, Серебренников "вне зависимости от юридических процессов должен продолжить работу".

"Не считаю, что его работа может помешать расследованию, запрет работать - это уже главное наказание для Кирилла еще до объективных выводов следствия, - отметил режиссер. - Но я совершенно не поддерживаю кликушеских призывов проводить забастовки, митинги, это все вредит. Я скажу такую вещь: люди, которые начинают поднимать Кирилла на знамя великой борьбы, используют эту ситуацию как луч прожектора, который освещает их самих".

"Мне кажется, сейчас мы все должны говорить об одном: "Мы все теряем от того, что художник не может работать над всеми проектами, которые он делает - спектаклями, фильмами, - продолжил Богомолов. - Можно по-разному относиться к Серебренникову, но нет сомнений, что его художественный продукт - редкого качества. А то, что касается юридических процедур, пусть все решит следствие".

Ранее худрук МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков выразил надежду, что его коллега Кирилл Серебренников продолжит работу с этим коллективом. "Надеюсь, что Кирилл [Серебренников] поставит на этой сцене еще немало спектаклей, хороших спектаклей", - отметил худрук МХТ.

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