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Генпрокуратура направила комиссию для проверки негативного воздействия на Байкал

Происшествия
31 августа, 15:40 UTC+3

Комиссия займется проверкой природоохранного законодательства

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила комиссию на Байкал для комплексной проверки объектов, оказывающих негативное влияние на Байкальскую природную территорию. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка направил на Байкал комиссию Генпрокуратуры России для организации проверки природоохранного законодательства", - сообщил Куренной.

"Проверкой будут охвачены все объекты, оказывающие негативное воздействие на Байкальскую природную территорию. По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

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