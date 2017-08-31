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Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в детей из пневматики под Владимиром

Происшествия
31 августа, 15:55 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 31, августа. /ТАСС

В СК сообщили, что стрелявший мужчина хотел испугать собирающихся под окнами его квартиры подростков

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ВЛАДИМИР, 31 августа. /ТАСС/. Полиция во Владимирской области возбудила уголовное дело после того, как пенсионер обстрелял детей из пневматической винтовки со своего балкона 24 августа, в результате чего десятилетний мальчик получил травму головы. В соответствии с решением прокуратуры дело передано в региональное управление Следственного комитета (СК), сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Владимирской области в соответствии с решением первого заместителя прокурора области принято к производству уголовное дело по факту получения травмы головы десятилетним ребенком в городе Собинке, возбужденное органами внутренних дел по признакам статьи 116 УК РФ "Насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений", - уточнили в СК.

В ведомстве добавили, что 24 августа 2017 года, около 14:00, на улице Гагарина города Собинки житель квартиры, расположенной на третьем этаже, с балкона стал выкрикивать замечания троим играющим во дворе подросткам. Затем 65-летний мужчина взял в квартире пневматическое ружье и, вернувшись на балкон, несколько раз выстрелил в сторону подростков.

В результате одна из пуль попала в голову десятилетнему мальчику. Ребенку оказали медицинская помощь. Пневматическое оружие, которое, по словам пенсионера, ему много лет назад подарил родственник, изъяли сотрудники правоохранительных органов.

"Из показаний мужчины следует, что под его окнами постоянно собираются подростки, отбивают кирпичи от стены дома, на замечания не реагируют, считая, что трое детей также собираются портить крыльцо, он хотел их испугать", - уточнили в ведомстве.

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