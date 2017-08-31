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Защита просит дать возможность похитившей младенца из больницы Дедовска усыновить его

Происшествия
31 августа, 16:34 UTC+3 ИСТРА область/ 31, августа. /ТАСС

Адвокат Елены Спаховой заявил, что она не представляет общественной опасности и полностью посвящала себя ребенку два года

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ИСТРА /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Защита Елены Спаховой, похитившей в 2014 году из Дедовской больницы оставленного там матерью ребенка, просит прекратить ее уголовное преследование. Об этом сообщил адвокат Сергей Щеголев в Истринском суде Московской области, где в четверг проходили прения сторон по уголовному делу.

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"В действиях Спаховой самоуправства не усмотрено, просим в связи с ее деятельным раскаянием освободить от уголовной ответственности. Явку с повинной, которая была заключена за 15 минут до допроса, нельзя исключать из материалов дела. Спахова не представляет общественной опасности и полностью посвящала себя ребенку два года", - сказал адвокат Сергей Щеголев.

Кроме того, адвокат попросил дать возможность Спаховой "побороться за права матери". "Если в отношении моей подзащитной будет прекращено уголовное преследование, мы попытаемся отменить решение об усыновлении ребенка, который сейчас находится в другой семье. У нее появится возможность заявить себя как потенциальная мать", - отметил адвокат.

Сама подсудимая отказалась от участия в прениях и расплакалась в зале суда.

Следующее заседание, на котором суд предоставит выступить подсудимой с последним словом, назначено на 22 сентября 15:00 мск.

Гособвинение просило пять лет условно Спаховой. "17 июня 2014 года, находясь в детском отделении больницы, из двух детей Спахова выбрала и похитила ребенка мужского пола, так как родным сказала, что родила мальчика. Вместе с тем, ее признательные показания не являлись самооговором, а действительно помогли следствию в установлении истины. С учетом данных обстоятельств, прошу признать Спахову виновной в инкриминируемом преступлении и назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", - сказал он.

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