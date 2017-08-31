Суд Киева продлил арест российскому военнослужащему до конца октября

Фурсенко сообщил, что Мевля - последнее приобретение "Зенита" в летнее трансферное окноСпорт 31 августа, 17:17
РАНХиГС поможет Томской области повысить эффективность госуправленияНовости партнеров 31 августа, 17:15
Футболист "Ростова" Мевля перешел в "Зенит"Спорт 31 августа, 17:13
Кабмин согласовал пять кандидатур на пост президента РАННаука 31 августа, 17:03
Исинбаева: набсовет РУСАДА почти единогласно поддержал Гануса в качестве гендиректораСпорт 31 августа, 16:59
Сергей Шнуров будет вести шоу о кошках на Первом каналеОбщество 31 августа, 16:58
Туристы из Москвы, пропавшие на севере Забайкалья, найденыОбщество 31 августа, 16:50
Экс-глава "Югры" подал иск о признании недействительным отзыва лицензии у банкаЭкономика и бизнес 31 августа, 16:44
Памфилова заявила о недопустимости стремления к "показательным цифрам" на выборахПолитика 31 августа, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей российскому военнослужащему Александру Баранову до конца октября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг его адвокат Валентин Рыбин.
"Суд продлил арест на 60 суток, то есть до конца октября", - сказал он. По словам адвоката, следующее заседание по делу Баранова состоится 27 сентября в 17:30.
21 ноября 2016 года Минобороны РФ информировало, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российские военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны, им были предъявлены обвинения в дезертирстве из украинской армии и государственной измене. Согласно Уголовному кодексу Украины, военнослужащим грозит до 15 лет тюрьмы.