Суд Киева продлил арест российскому военнослужащему до конца октября

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей российскому военнослужащему Александру Баранову до конца октября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг его адвокат Валентин Рыбин.

"Суд продлил арест на 60 суток, то есть до конца октября", - сказал он. По словам адвоката, следующее заседание по делу Баранова состоится 27 сентября в 17:30.

21 ноября 2016 года Минобороны РФ информировало, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российские военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны, им были предъявлены обвинения в дезертирстве из украинской армии и государственной измене. Согласно Уголовному кодексу Украины, военнослужащим грозит до 15 лет тюрьмы.