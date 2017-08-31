Суд не признал потерпевшей выжившую в массовом убийстве под Тверью

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ТАСС, 31 августа. Тверской областной суд не признал выжившую во время массового убийства в дачном кооперативе вблизи поселка Редкино Тверской области Марину Коныгину потерпевшей. Также суд не принял ее исковое заявление о компенсации морального вреда на сумму 3 млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в инстанции.
"Суд отказал ей [Коныгиной] в удовлетворении ходатайства о признании потерпевшей по делу, а также в принятии ее искового заявления о компенсации морального вреда на сумму 3 млн рублей, так как, согласно материалам дела, противоправных действий в отношении нее не совершалось, и она не является родственником кого-либо из погибших", - сказали в суде.
В четверг, 31 августа, в судебном заседании исследуются материалы дела. Потерпевшие не присутствуют в суде.
ЧП произошло в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино. Сергей Егоров застрелил из охотничьего карабина девять человек. Марине Коныгиной удалось спрятаться в дачном доме, благодаря чему она выжила. Прибывшие по вызову местный участковый и инспектор ГИБДД задержали подозреваемого на месте преступления.
На заседании суда 30 августа Коныгина, которая проходит по делу свидетелем, рассказала что, по ее мнению, конфликт с убитыми спровоцировал сам Егоров. В этот же день в суде был допрошен сотрудник полиции, принимавший участие в задержании Егорова. Он показал, что задержанный просил застрелить его якобы при попытке к бегству.
Следственный комитет предъявил Егорову обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". По результатам психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.