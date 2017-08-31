Режиссер Алексей Герман надеется на справедливое следствие по делу Серебренникова

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Кинорежиссер Алексей Герман выразил надежду на справедливое расследование дела обвиняемого в мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова.
"Я надеюсь, что следствие установит невиновность Серебренникова, которого я знаю и уважаю. Нам нужно такое же прозрачное и адекватное следствие, как и для любого гражданина нашей страны", - сказал Герман на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.
Серебренникову предъявлено обвинение по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, вина режиссера подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности и изъятыми в ходе расследования финансовыми документами.