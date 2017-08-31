Глава подрядчика "Крестов-2" под Петербургом задержан по делу о взятке сотруднику ФСИН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Глава компании-субподрядчика строительства следственного изолятора "Кресты-2" под Петербургом задержан по делу о даче взяток в размере 350 млн рублей замначальника управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко за подписание актов о выполнении работ. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Петербургу Сергей Капитонов.

Мойсеенко в настоящее время находится под арестом по делу об убийстве офицера УФСИН.

"Компания "Петроинвест" была субподрядчиком на строительстве "Крестов-2". Деньги передавались за подписание актов о якобы выполненных работах на объекте", - сказал Капитонов. Гендиректора "Петроинвеста" Руслана Хамхокова и Мойсеенко подозревают в даче и получении взяток на общую сумму не менее 350 млн рублей.

"Хамхоков задержан, по месту его жительства и работы проводится ряд обысков, в ходе которых изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - сообщает ГСУ. Капитонов уточнил ТАСС, что мера пресечения Хамхокову будет избираться в пятницу.

"По версии следствия, в марте 2010 года Мойсеенко предложил генеральному директору "Петроинвест" Хамхокову за денежное вознаграждение в размере не менее 10% от каждого перечисления денежных средств, поступающего на расчетный счет данного общества в целях исполнения ранее заключенного государственного контракта, обеспечить подписание актов о якобы выполненных работах", - отметили в ГСУ.

С марта 2010 по август 2015 года Мойсеенко, который как замначальника УФСИН Санкт-Петербургу и Ленобласти курировал строительный блок управления, получил от предпринимателя не менее 350 млн рублей.

Другие дела по СИЗО "Кресты-2"

Ранее СК сообщил о задержании третьего подозреваемого по делу о покушении начальником отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН и, в частности, изолятора "Кресты-2" Николая Чернова. Одним из фигурантов расследования является Сергей Мойсеенко.

По версии следствия, Мойсеенко с целью убийства начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства, являющегося его подчиненным по службе, из личных неприязненных отношений, развившихся на почве длительного конфликта с потерпевшим на фоне служебной деятельности, предложил убить его своему знакомому Сабиру Садыкову. Садыков, в свою очередь, обратился к Игорю Захарову, который передал ему пистолет системы Макарова, сообщает ГСУ.

Покушение произошло 2 марта во Всеволожском районе Ленинградской области. Садыков во время личной встречи не менее семи раз выстрелил сотрудника ФСИН. Потерпевший скончался от ранений 7 марта 2017 года. В настоящее время Мойсеенко и Сабиров находятся под арестом.

Весной 2017 года в Петербурге по делам о мошенничестве и растрате был задержан бывший гендиректор ОАО "ГСК" (являлось подрядчиком на строительстве в Колпине нового СИЗО) Виктор Кудрин.

По данным следствия, с 2007 года по 2015 год УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключило с ОАО "ГСК" госконтракт и дополнительные соглашения на строительство СИЗО, в этот период заказчик перечислил компании более 12,27 млрд рублей. По версии СК, Кудрин не организовал выполнение работ в полном объеме и похитил более 56,6 млн рублей.