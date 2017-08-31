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Сечин не получал повестку на заседание по делу Улюкаева

Происшествия
31 августа, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Очередное заседание по делу Улюкаева перенесено на 1 сентября в связи с необходимостью вызова свидетелей

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Игорь Сечин

Игорь Сечин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не получал повестку в Замоскворецкий районный суд Москвы, где 1 сентября состоится очередное заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн.

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"Нет, конечно, не получил. Никаких официальных документов, касательно этого дела, мы не получали", - сказал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, отвечая на соответствующий вопрос.

Ожидается, что на заседании 1 сентября начнется допрос свидетелей по делу. Ранее сообщалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлен в деле в качестве свидетеля со стороны обвинения.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы перенес на 1 сентября продолжение слушаний по делу Улюкаева в связи с необходимостью вызова свидетелей. Заседание назначено на 10:00 мск. При этом суд установил порядок судебного следствия: допросить свидетелей обвинения, после изучить письменные доказательства обвинения, затем допросить свидетелей защиты и изучить их доказательства, а в последнюю очередь допросить обвиняемого Улюкаева.

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