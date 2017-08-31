Турецкие спасатели нашли тело пропавшего туриста из России

"Швабе" внедрил новое техническое решение в производство стекла для астрономических зеркалНовости партнеров 31 августа, 18:47
Ученые разработали "индекс спокойствия" городских районовСоциальная ответственность 31 августа, 18:40
Выбор сделан: РУСАДА получило гендиректора за три месяца до совета учредителей WADAСпорт 31 августа, 18:37
Олимпийский чемпион Халмурзаев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в весе до 81 кгСпорт 31 августа, 18:36
Французская дзюдоистка Агбеньену стала чемпионкой мира в весе до 63 кгСпорт 31 августа, 18:26
ТЭС в Крыму будут введены в эксплуатацию 18 июня 2018 годаЭкономика и бизнес 31 августа, 18:15
Сечин не получал повестку на заседание по делу УлюкаеваПроисшествия 31 августа, 18:13
Олимпийский чемпион Халмурзаев не смог выйти в финал ЧМ по дзюдо и поборется за бронзуСпорт 31 августа, 18:06
Совет директоров "Роснефти" утвердил Новака и Шрёдера в числе кандидатов в новый составЭкономика и бизнес 31 августа, 18:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкие спасатели нашли в четверг тело российского туриста, пропавшего без вести на юге Турции. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.
"Тело Николая Белова, который выпал из лодки во время экскурсии на водохранилище Оймапынар, было найдено спасателями, - сказал собеседник агентства. - Какими-либо деталями о произошедшем в настоящий момент мы не располагаем".
По данным телеканала CNN Turk, россиянин хотел доплыть до берега самостоятельно. Однако через какое-то время его потеряли из виду, после чего капитан судна вызвал спасателей.