Турецкие спасатели нашли тело пропавшего туриста из России

АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкие спасатели нашли в четверг тело российского туриста, пропавшего без вести на юге Турции. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Тело Николая Белова, который выпал из лодки во время экскурсии на водохранилище Оймапынар, было найдено спасателями, - сказал собеседник агентства. - Какими-либо деталями о произошедшем в настоящий момент мы не располагаем".

По данным телеканала CNN Turk, россиянин хотел доплыть до берега самостоятельно. Однако через какое-то время его потеряли из виду, после чего капитан судна вызвал спасателей.