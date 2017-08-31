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Турецкие спасатели нашли тело пропавшего туриста из России

Происшествия
31 августа, 18:18 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Об этом сообщило генконсульство РФ в Анталье

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АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкие спасатели нашли в четверг тело российского туриста, пропавшего без вести на юге Турции. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Тело Николая Белова, который выпал из лодки во время экскурсии на водохранилище Оймапынар, было найдено спасателями, - сказал собеседник агентства. - Какими-либо деталями о произошедшем в настоящий момент мы не располагаем".

По данным телеканала CNN Turk, россиянин хотел доплыть до берега самостоятельно. Однако через какое-то время его потеряли из виду, после чего капитан судна вызвал спасателей.

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