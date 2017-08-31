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Прокуратура обвинила жителя Татарстана в мошенничестве с займами на 113 млн рублей

Происшествия
31 августа, 18:24 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 31, августа. /ТАСС

По версии следствия, мужчина обманом заключал с гражданами и компаниями договоры займа, обещая направить деньги в развитие фирм

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КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины, которого подозревают в том, что он обманом заключал договора займа под высокие проценты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Ущерб причинен трем гражданам и двум юридическим лицам на общую сумму более 113 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в 2013-2015 годы обвиняемый (на тот момент руководитель ООО "Аксым-Трейд" и ООО "Эксоя"), обманом заключал с гражданами и компаниями договоры займа, обещая направить деньги в развитие фирм, что принесло бы кредиторам до 36% годовых. В отдельных случаях злоумышленник обещал сельхозпредприятиям поставить крупную партию корма для сельскохозяйственных животных.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

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