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Трое детей погибли в ДТП на Кубани

Происшествия
31 августа, 18:31 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 31, августа. /ТАСС

Всего в результате аварии погибли пять человек

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КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Динском районе Краснодарского края. В результате аварии погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"По предварительным данным, на 230 км автодороги "Темрюк - Краснодар - Кропоткин" водитель легкового автомобиля Kia, двигаясь со стороны Усть-Лабинска в сторону города Краснодара, допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Volvo из сопредельного государства. От удара оба транспортных средства съехали с дороги, при этом Volvo перевернулась", - говорится в сообщении.

В результате ДТП на месте погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле, в том числе дети в возрасте от девяти до 16 лет, 37-летний мужчина и 40-летняя женщина. Водитель грузовика не пострадал.

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