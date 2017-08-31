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Журналистка Курбатова рассказала, что СБУ бросила ее у границы России без вещей и денег

Происшествия
31 августа, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

По ее словам, сотрудники Службы безопасности Украины долго смеялись, рассуждая, как ее доставить к границе

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Представители Службы безопасности Украины бросили журналистку Первого канала Анну Курбатову у границы с РФ без вещей и денег. Об этом сообщила журналистам в аэропорту Шереметьево сама Курбатова, которую украинские власти депортировали в Россию.

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Она также рассказала, что при депортации у нее была повышена температура. "Простояли на границе, было очень холодно, мне не дали одеться, сейчас температура спадает, чувствую себя очень хорошо, - сказала она. - По ощущениям, [сотрудники СБУ] буквально вышвырнули на границе, без копейки денег, без вещей, не дали забрать даже чемодан, без ключей от дома".

По ее словам, сотрудники СБУ долго смеялись, рассуждая, как ее доставить к границе. "В конце концов, посадили меня на маршрутку, - добавила она. - Когда привезли, не знаю, что бы делала, если бы не наши пограничники, потому что телефон разрядился, зарядки нет. Позвонила только в редакцию".

"Спасибо нашим пограничникам, которые меня приютили, обогрели. Было очень страшно", - сказала Курбатова.

В среду, 30 августа, российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позднее стало известно, что ее забрали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), так как ее сюжеты "вредили национальным интересам". Вечером она была выслана из страны с запертом въезда на три года.

По ее словам, в официальном документе указано, что журналистка несет "угрозу национальной безопасности Украины и ее суверенитету".

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