Суд в Петербурге продлил до декабря арест экс-владельца ГК "Город" Ванчугова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в четверг продлил на три месяца - до декабря - арест бывшего владельца застройщика "Группа компаний "Город" Максима Ванчугова по делу о хищении средств более 3 тыс. участников долевого строительства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Городской суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Максиму Ванчугову до 2 декабря", - сказали в пресс-службе. Ранее горсуд продлил до того же дня домашний арест его брату Руслану Ванчугову. Братьев обвиняют в хищении 1 млрд 208 млн рублей, вложенных в строительство квартир, у почти 3,4 тыс. дольщиков компании.

По данным властей Петербурга, дольщики ГК "Город" ожидают сдачи более 5 тыс. квартир. Фактически строительство было остановлено в конце 2013 года.

Застройщик ГК "Город" возводил в Петербурге три жилых комплекса - "Ленинский парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда". С лета 2014 года часть строящихся корпусов городские власти внесли в список проблемных. Группа дольщиков-активистов выступала за возбуждение уголовного дела в связи с пропажей их средств, перечисленных за квартиры. В 2015 году ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, но ГК "Город" отрицала какую-либо причастность.

Совладелец компании Максим Ванчугов находится под арестом с октября 2015 года. Его брат также был задержан, а позже отпущен под домашний арест. Первоначально Максиму Ванчугову вменялось хищение 2 млрд 930 млн рублей, позже сумма уменьшилась более чем вдвое - в окончательном виде ущерб от мошеннических действий с квартирами дольщиков составляет 1,2 млрд рублей. По версии следствия, от действий злоумышленников пострадали около 3380 дольщиков.

В сентябре 2016 года потерпевших известили о фактическом завершении расследования, но полиция Петербурга ситуацию не комментирует. Обвиняемые в настоящее время продолжают знакомиться с материалами дела.