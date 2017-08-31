МВД не принимало решения о выдаче Джабраилову наградного оружия

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. МВД России не принимало решения о выдаче миллиардеру Умару Джабраилову наградного оружия.

Как сообщили ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, полицией было оформлено только разрешение на право хранения пистолета.

"Решение о награждении гражданина наградным оружием органами внутренних дел не принималось, в ГУВД по Москве в 2008 году в установленном порядке было оформлено лишь разрешение на право хранения и ношения указанного пистолета", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в рамках производства по уголовному делу организовано проведение всего комплекса необходимых мероприятий и следственных действий.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что якобы Джабраилов получил наградной пистолет, из которого стрелял ночью в московском отеле, от МВД России.