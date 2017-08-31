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Под Ростовом задержаны двое подозреваемых в торговле людьми

Происшествия
31 августа, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

По данным МВД, злоумышленники "планировали получить 1,5 млн рублей" за продажу молодого человека с целью дальнейшего изъятия у него органов и тканей для трансплантации

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих подозреваемых в торговле людьми в Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Ростовской области полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в продаже молодого человека с целью дальнейшего изъятия у него органов и тканей для трансплантации", - сообщила она.

По данным ведомства, два жителя Таганрога ввели в заблуждение 25-летнего мужчину, сообщив ему, что им известно местонахождение ранее похищенного у него автомобиля. Под предлогом возврата машины они попросили справку о состоянии его здоровья, якобы необходимую для выезда за границу.

Злоумышленники были задержаны во время передачи денег в одной из гостиниц города. "За продажу жертвы фигуранты планировали получить 1,5 млн рублей", - добавила Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Решается вопрос об их аресте.

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