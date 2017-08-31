В Калининграде полиция ищет пропавшую воспитанницу интерната

КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Двенадцатилетняя воспитанница социального приюта для детей и подростков пропала в Калининграде. Девочку ищут полицейские, волонтеры, устанавливается местонахождение матери и отчима, которые могут быть причастны к пропаже ребенка, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе управления МВД по Калининградской области.

"Девочка пропала вчера, 30 августа. Ребенку полных 12 лет, на поиски ориентирован весь гарнизон калининградской полиции, ориентировки разосланы во все органы внутренних дел региона", - сказал представитель пресс-службы.

Собеседник добавил, что проверяется причастность к пропаже ребенка ее матери и отчима. "Их тоже разыскивают и предлагают им добровольно явиться в полицию", - уточнили в МВД, добавив, что мать девочки лишена родительских прав.

По данным организации "Поиск пропавших детей SOS", волонтеры которой принимают участие в поисках, рост девочки - 160 см. У ребенка темные волосы, она была одета в джинсовые шорты и серую кофту.