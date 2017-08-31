Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с пятью погибшими на Кубани

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Управление МВД по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после столкновения грузовика и легкового автомобиля в Динском районе, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое детей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Следственным отделом ОМВД России по Динскому району по факту ДТП, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером на трассе Крамнодар - Кропоткин столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате погибли двое взрослых и трое детей в возрасте от девяти до 16 лет, водитель грузовика не пострадал.