После нападения на студию Учителя в Петербурге возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту инцидента в здании, где находятся студия "Лендок" и офис студии "Рок" режиссера Алексея Учителя, сообщил ТАСС представитель главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на четверг здание забросали бутылками с зажигательной смесью.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), - сообщил представитель управления. В ведомстве воздержались от комментариев, можно ли считать произошедшее поджогом.