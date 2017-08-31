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После нападения на студию Учителя в Петербурге возбудили уголовное дело

Происшествия
31 августа, 21:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, августа. /ТАСС

В ведомстве воздержались от комментариев, можно ли считать инцидент поджогом

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту инцидента в здании, где находятся студия "Лендок" и офис студии "Рок" режиссера Алексея Учителя, сообщил ТАСС представитель главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на четверг здание забросали бутылками с зажигательной смесью.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), - сообщил представитель управления. В ведомстве воздержались от комментариев, можно ли считать произошедшее поджогом.

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Персоны
Учитель, Алексей Ефимович
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