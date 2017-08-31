У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

ТАСС, 31 августа. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в четверг у западного побережья индонезийского острова Суматра.

Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр землетрясения находился в 74,5 км к юго-западу от города Паданг, очаг залегал на глубине 49,5 км.

Данных о разрушениях и угрозе возникновения цунами не поступало.