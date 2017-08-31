Из аэропорта Краснодара эвакуировали людей

Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентойСпорт 31 августа, 23:05
Решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США было принято ТрампомМеждународная панорама 31 августа, 23:01
Российский теннисист Рублев обыграл Димитрова и вышел в третий круг US OpenСпорт 31 августа, 22:39
ФК "Ростов" арендовал у "Бристоль Сити" исландского защитника МагнуссонаСпорт 31 августа, 22:36
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с булавамиСпорт 31 августа, 22:30
СМИ: НАТО готовит ответ на приписываемое России нарушение ДРСМДМеждународная панорама 31 августа, 22:17
Футболист "Сьона" Митрюшкин в ближайшее время не собирается возвращаться в РоссиюСпорт 31 августа, 22:12
Боксер Тищенко сообщил, что Савон является принципиальным соперником для негоСпорт 31 августа, 22:07
Генконсульство РФ в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с 1 сентябряПолитика 31 августа, 22:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Пассажиров эвакуировали в четверг из аэропорта Краснодара из-за сообщения о возможном минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе "Базэл Аэро".
"Сегодня, 31 августа, в аэропорт Краснодар поступила информация о возможном минировании аэровокзала. В 20:56 проведена эвакуация пассажиров. Сотрудниками оперативных служб проводится проверка", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь в дежурной части линейного управления МВД на транспорте ТАСС заверили, что опасности для людей нет.
По расписанию в ближайшее время из Краснодара должны вылететь по два рейса в Москву и Санкт-Петербург (один из самолетов в столицу задержан), а также в Ижевск и Актау.