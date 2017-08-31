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В "Единой России" назвали экстремизмом поджог киностудии Учителя

Происшествия
31 августа, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко призвал правоохранительные органы "самым тщательным образом" расследовать инцидент

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заместитель секретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал экстремизмом поджог киностудии режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге. Об этом депутат написал в четверг на своей странице в социальной сети Facebook.

"Попытка поджога студии режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге и угрозы физической расправы в адрес общественных деятелей, в том числе известных журналистов - это преступления и чистой воды экстремизм", - заявил он. "Я категорически против подобных радикальных проявлений", - добавил Ревенко.

Депутат уверен, что в России каждый имеет право на выражение своей позиции и отстаивание своей точки зрения. По его словам, "подобные выходки - это уже не дискуссия вокруг еще невышедшего в кинопрокат фильма "Матильда", а "та самая красная черта, за которую никому не позволено заступать".

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"Закон нарушать нельзя. Кто бы и какими бы идеями это не пытался объяснить. Уверен, что этой точки зрения придерживаются все мои товарищи по партии", - заявил он. В этой связи Ревенко призвал "правоохранительные органы самым тщательным образом расследовать и найти виновных как в поджоге студии в Санкт-Петербурге, так и тех, кто выступает с угрозами в адрес общественных деятелей и журналистов".

"Найти и предать суду. Считаю, что у правоохранительных органов есть все необходимые инструменты для пресечения подобных проявлений впредь", - написал депутат в соцсети.

Ночью неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание, где находятся студия "Лендок" и офис студии "Рок" Алексея Учителя. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербугу, произошло небольшое возгорание. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Ревенко, Евгений Васильевич
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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