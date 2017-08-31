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Около 7 тыс. пациентов были эвакуированы из больниц в связи со штормом "Харви"

Происшествия
31 августа, 23:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, августа. /ТАСС

Помощник президента США по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт сообщил, что уровень воды в пострадавших от шторма регионах пока не спадает

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. пациентов эвакуировали из больниц на юге США, пострадавшем от шторма "Харви". Об этом заявил в четверг помощник президента США по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт.

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"Около 7 тыс. пациентов покинули больницы [из-за шторма], - отметил он. - Мы отвечаем на все запросы местных властей".

По словам помощника президента, "предстоит проделать еще долгий, обескураживающий путь по восстановлению" после удара стихии. "Хьюстон и весь Техас станут еще больше, лучше и сильнее, чем до катастрофы", - указал он.

Боссерт указал, что уровень воды в пострадавших от шторма регионах пока не спадает: "Уровень воды доходит до талии".

При этом он подчеркнул, что пострадавшим "не следует опасаться за свой иммиграционный статус", когда речь заходит о "спасении их жизней". "Люди не должны беспокоиться о своем иммиграционном статусе, если они не совершили преступлений", - указал он, говоря о ситуации на юге страны. По словам помощника президента, власти не будут "задерживать людей", в том числе и незаконных мигрантов, которые пребывают в убежища. "Если вы [нелегальный] иммигрант... и просите оказать помощь, которую предлагают только гражданам, в моем понимании, вы имеете на это права", - считает он.

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет, с 2005 года, когда ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и затопил Новый Орлеан. Как информировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами, "Харви" в четверг ослабел до тропического циклона. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 20,1 м/с до 15,7 м/с. Число погибших в американском штате Техас уже составляет 39 человек.

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