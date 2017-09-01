Суд решит вопрос о продлении ареста шести фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве в пятницу рассмотрит ходатайства следствия о продлении срока ареста шестерым обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста на три месяца в отношении обвиняемых Б. Эргашева, А. Махмудова, Ш. Каримовой, А. Азимова, М. Эрматова и М. Мирзаалимова", - сказала она.
Взрыв произошел в петербургском метро 3 апреля. Жертвами теракта стали 15 пассажиров. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. По данным СК, взрыв осуществил гражданин РФ и уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По делу арестованы 11 человек, срок следствия установлен до 3 октября.