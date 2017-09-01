Суд начнет допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу начнет допрос свидетелей обвинения по уголовному делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн. Об этом ТАСС сообщили в суде.
В суде не уточнили, кто именно выступит в качестве свидетелей обвинения в пятницу. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что глава "Роснефти" Игорь Сечин может стать свидетелем. При этом источник не уточнил дату возможного прихода Сечина на слушания.
На прошлом заседании был установлен следующий порядок судебного следствия: допрос свидетелей обвинения, изучение письменных доказательств обвинения, допрос свидетелей защиты и изучение их доказательств. Допрос самого Улюкаева пройдет в последнюю очередь.